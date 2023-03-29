Disney ликвидирует подразделение метавселенной

The Walt Disney Company, один из крупнейших медиаконгломератов индустрии развлечений в мире, закроет подразделение по разработке метавселенной в рамках масштабной программы по сокращению штата, пишет The Wall Street Journal. Его возглавлял Майк Уайт (Mike White).

Одна из целей подразделения заключалась в поиске новых способов подачи интерактивного контента, основой для которого должна была стать обширная библиотека интеллектуальной собственности компании. Всего в команде трудилось около 50 человек. Сам Майк Уайт останется в компании, чем он будет заниматься в дальнейшем, пока неизвестно. Официальные представители Disney не комментируют данный вопрос.

По данным издания, бывший генеральный директор Disney Боб Чапек (Bob Chapek) назначил Уайта на должность главы подразделения по разработке метавселенной с целью создания «совершенно новой парадигмы того, как аудитория воспринимает истории и взаимодействует с ними». Чапек называл метавселенную «следующим великим рубежом повествования».

В общей сложности в течение следующих двух месяцев своих рабочих мест лишатся 7 тыс. сотрудников компании. За счет сокращения Disney рассчитывает сэкономить $5,5 млрд.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az