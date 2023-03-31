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31 марта, 2023
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Объявлено о новых уровнях доступа к API Twitter

Twitter

Компания Twitter объявила новую ценовую политику в отношении API, предлагая пользователям три уровня доступа: бесплатный, базовый и корпоративный. Компания отметила, что в ближайшие 30 дней отключит прежние версии API, в том числе Standard (версия 1.1), Essential и Elevated (версия 2), а также Premium.

Новые тарифы намного менее выгодны, чем предлагавшиеся ранее условия:

  • Бесплатный вариант предназначен для тестирования API и приложений для публикации твитов не более 1500 в месяц;
  • Базовый уровень за $100 в месяц «для любителей или студентов» — до 3000 твитов от одного пользователя и до 50000 твитов от одного приложения, а также запросы на чтение 10000 твитов в месяц;
  • Разработчики, которые хотят получить доступ к большему количеству данных, должны будут подать заявку на корпоративный доступ, который стоит $42000 в месяц.

Кроме того, Twitter «ищет новые способы» обслуживания академического сообщества, но пока никаких конкретных предложений не последовало. Ученым предложили на общих основаниях оформить бесплатную, базовую или корпоративную подписку. Но бесплатный и базовый уровни могут быть бесполезны для ученых, а корпоративный уровень может быть слишком дорогим для проектов с ограниченными бюджетами.

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