Международный день резервного копирования (World Backup Day) как ежегодное напоминание о безопасном хранении данных

Международный день резервного копирования (World Backup Day) ежегодно отмечается 31 марта. Согласно последней статистике: каждую минуту теряется или похищается злоумышленниками 113 телефонов, удаление 29% файлов происходит по случайным обстоятельствам, 43% потерь данных происходит из-за человеческого фактора, а 21% пользователей вообще никогда не делали резервную копию. Тем не менее, все прекрасно понимают необходимость обеспечения сохранности ценной информации, ведь потеря таких данных может привести к большим убыткам и проблемам не только для пользователя, но и для организации. И чтобы защитить себя от подобных рисков, важно не только вовремя делать резервное копирование, но и применять инновационные решения, обладающие современным функционалом. Лучший способ защитить и обезопасить свои данные — регулярно выполнять резервное копирование по схеме 3-2-1 с использованием QNAP NAS.

Основные причины потери данных

Но сначала давайте разберемся в основных причинах, которые могут привести к потере данных в 2023 году? Во-первых, это всевозможные кибератаки. Программы-вымогатели и многочисленные вирусы, которые пишутся злоумышленниками для смартфонов, компьютеров, облаков и учетных записей становятся все более распространенными. Без надлежащей защиты ваши данные могут быть украдены, заблокированы или потенциально использованы для манипуляций с привлечением методов социальной инженерии. Во-вторых, до сих пор еще не создано оборудование, не подверженное сбоям. Компьютеры могут выйти из строя, телефоны могут перестать работать, а жесткие диски могут выйти из строя, приведя к возможной потере хранящихся на них файлов. В-третьих, не стоит сбрасывать со счетов и человеческий фактор, а именно возможность случайного удаления, случайного сохранения не нуждавшихся в изменениях файлов, что также может быть чрезвычайно неприятно. И, наконец, наши персональные файлы и данные могут не иметь наивысшего приоритета в случае стихийного бедствия, но по мере того, как мир становится все более цифровым, мы потенциально можем потерять драгоценные фотографии, видео и другие личные файлы в условиях форс-мажора.

Что можно сделать, чтобы снизить эти риски?

Осуществляйте резервное копирование всех ваших данных с помощью QNAP NAS. Комплексные и гибкие решения QNAP для резервного копирования и восстановления данных, подходящие для индивидуальных пользователей, семей и предприятий, помогут защитить ценные цифровые активы непосредственно в NAS и предотвратить их потерю.

Резервное копирование мобильных фотографий. Установите мобильное приложение Qfile и включите функцию «Автозагрузка». Затем вы можете загружать и создавать резервные копии новых фотографий/видео на NAS, как только они будут сняты, помогая сэкономить место на вашем мобильном устройстве. Резервное копирование Google Фото. Установите утилиту MARS (Multi-Application Recovery Service) на QNAP NAS, подключитесь к своей учетной записи Google Фото и создайте резервные копии фотографий и видео из Google Фото на NAS. Резервное копирование WordPress. Благодаря удобному интерфейсу MARS каждый владелец сайта на платформе WordPress может легко создавать резервные копии своих сайтов на NAS и переносить сервисы web-сайтов в кратчайшие сроки. Резервное копирование персональных и корпоративных компьютеров. Регулярно выполняйте резервное копирование данных с вашего компьютера или ноутбука с Windows на NAS с помощью NetBak Replicator или инициируйте план резервного копирования для Mac с помощью Apple Time Machine. Резервное копирование виртуальных машин. С помощью Hybrid Data Protector вы можете легко создавать резервные копии неограниченного количества виртуальных машин VMware и Hyper-V на NAS без каких-либо лицензионных сборов и агентов. Облачное резервное копирование. QNAP NAS поддерживает большинство основных сервисов облачного хранения в рамках своего решения Hybrid Backup Sync. Вы можете создавать резервные копии облачных данных в NAS или выполнять резервное копирование/синхронизацию данных NAS в облака для упрощения аварийного восстановления. Резервное копирование файловых серверов. Вы также можете настроить резервное копирование/синхронизацию/восстановление важных данных файлового сервера (CIFS/SMB, FTP, WebDAV, Rsync Server) на NAS с помощью простого в использовании инструмента для гибридной синхронизации резервного копирования. Резервное копирование Google Workspace и Microsoft 365. Предприятия и поставщики управляемых услуг могут с легкостью использовать QNAP NAS с Boxafe для резервного копирования и восстановления бизнес-данных Google Workspace и Microsoft 365.

Моментальные снимки (Snapshots) для защиты от программ-вымогателей

Отдельно следует обратить внимание на возможности QNAP NAS в вопросах использования моментальных снимков для защиты от программ-вымогателей. Безусловно, очень важно делать резервное копирование файлов на NAS, но еще важнее защитить сами файлы NAS с помощью моментальных снимков. Моментальные снимки — это мощный инструмент против программ-вымогателей, и они требуют меньше усилий, места и времени, чем полное резервное копирование. Благодаря регулярному созданию моментальных снимков вы можете восстанавливать данные NAS и минимизировать время простоя, даже если однажды ваши файлы будут зашифрованы программами-вымогателями.

Моментальные снимки записывают метаданные файлов вне файловой системы и позволяют пользователям сохранять и восстанавливать несколько версий одного и того же файла, папки или даже всего тома. Если вы подверглись атаке программы-вымогателя или в вашей системе возникает непредвиденная ситуация, вы можете быстро и легко вернуться к предыдущему состоянию, которое было записано моментальным снимком. Стоит лишь помнить, что для моментальных снимков требуется QNAP NAS с оперативной памятью не менее 1GB.

Однако истинная ценность резервных копий заключается в скорости, с которой данные могут быть восстановлены. Восстановление данных с помощью моментальных снимков занимает всего несколько минут. Поскольку моментальные снимки отделены от файловой системы, они позволяют пользователям восстанавливать исходные незашифрованные файлы, даже если компьютер уже был заражен программами-вымогателями. Кроме того, устройства QNAP NAS защищены от возможного сбоя процесса создания моментальных снимков из-за нехватки места на диске. Уникальная функция QNAP «Snapshot Reserve Space» помогает предотвратить это, резервируя выделенное пространство для моментальных снимков.

Внедрите правило резервного копирования 3-2-1 для защиты данных

Согласно исследованию Data Backup Options, подготовленному Группой готовности к компьютерным чрезвычайным ситуациям США (US-CERT), все пользователи компьютеров (от отдельных пользователей до крупных корпораций) должны создавать резервные копии критически важных данных для защиты от потери или повреждения. Хранить только одну резервную копию сегодня уже недостаточно чтобы повысить шансы на восстановление потерянных или поврежденных данных. Поэтому следуйте правилу 3-2-1:

Храните 3 копии важных файлов: 1 основную и 2 резервные.

важных файлов: 1 основную и 2 резервные. Храните файлы как минимум на 2 типах носителей для защиты от различных опасностей.

для защиты от различных опасностей. Храните 1 копию вне офиса (за пределами вашего дома или офиса).

Найдите идеальное решение для вашего плана резервного копирования

Компания QNAP Systems, ведущий разработчик вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, предлагает несколько вариантов NAS со встроенным подключением 2,5GbE, которые обеспечивают высокоскоростное хранение и резервное копирование данных. Не забывайте регулярно делать моментальные снимки, чтобы защитить NAS от программ-вымогателей.