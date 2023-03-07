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8 марта, 2023
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Представлены TWS-наушники OnePlus Buds Pro 2 Lite с автономностью до 39 часов

OnePlus Buds Pro 2 Lite

Вместе со смартфоном Ace 2V компания OnePlus представила новые беспроводные наушники Buds Pro 2 Lite. Модель почти ни в чем не уступает флагманским наушникам Buds Pro 2, но стоит немного дешевле. Отличаются Buds Pro 2 Lite от базовой версии лишь отсутствием беспроводной зарядки и функции отслеживания положения головы, используемой для обеспечения пространственного аудио.

В разработке OnePlus Buds Pro 2 Lite участвовал датский аудиопроизводитель Dynaudio, а настройкой занимался композитор Ханс Циммер. Как и в базовой модели, в Lite-версии установлены 11-мм низкочастотный динамик и 6-мм твитер. Гарнитура поддерживает четыре пресета эквалайзера, включая Bold, Serenade и Bass.

Наушники поддерживают адаптивную систему шумоподавления (ANC) до 48 дБ, режим прозрачности, поддержку аудиокодека LHDC 5.0 и игровой режим с задержкой в 54 мс. Подключение к смартфону осуществляется по Bluetooth 5.3 LE, есть сенсорное управление, защита от воды — IP55 (сами наушники) и IPX4 (кейс).

Наушники могут проработать до 39 часов в автономном режиме с учетом подзарядки от комплектного кейса. Без кейса — до 9 часов. При активации ANC автономность снизится до 25 и 6 часов соответственно.

Цена OnePlus Buds Pro 2 Lite в Китае составляет $115. Для сравнения цена OnePlus Buds Pro 2 — $131.

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