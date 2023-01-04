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4 января, 2023
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OnePlus Buds Pro 2: двойные драйверы, пространственное аудио и до 39 часов автономности

OnePlus Buds Pro 2

Вместе с флагманским смартфоном компания OnePlus представила второе поколение беспроводных наушников Buds Pro. По сравнению со своим предшественником новинка получила значительные улучшения.

Разработанные в партнерстве с датским производителем Dynaudio, OnePlus Buds Pro 2 обеспечивают четкое воспроизведение всех диапазонов частот и глубокие басы. Внутри каждого наушника установлены 11-мм низкочастотный динамик и 6-мм твитер. TWS-гарнитура поддерживает четыре пресета эквалайзера, включая Bold, Serenade и Bass.

OnePlus Buds Pro 2 поддерживают адаптивную систему шумоподавления (ANC) до 48 дБ. Кроме того, наушники получили поддержку пространственного звука на 360° и аудиокодека LHDC 5.0. Отмечается наличие датчика для отслеживания движения головы пользователя по шести осям. Подключение к смартфону осуществляется по Bluetooth 5.3 LE, есть сенсорное управление. Добавлен режим с низкой задержки (54 мс). Защита от воды — IP55 (сами наушники) и IPX4 (кейс).

Производитель утверждает, что Buds Pro 2 могут проработать до 39 часов в автономном режиме с учетом подзарядки от комплектного кейса. Без кейса — до 9 часов. При активации ANC автономность снизится до 25 и 6 часов соответственно.

OnePlus Buds Pro 2 появятся в продаже на китайском рынке 9 января в черной и зеленой расцветках. Цена составляет $131. Мировая премьера состоится 7 февраля.

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