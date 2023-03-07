Представлен субфлагман OnePlus Ace 2V от $332

Компания OnePlus сегодня в Китае представила новый субфлагманский смартфон Ace 2V. На глобальном рынке аппарат будет предложен под названием OnePlus Nord 3. Внешне от ранее выпущенного OnePlus Ace 2 (он же OnePlus 11R за пределами Китая) устройство отличается плоским экраном, металлической рамкой (у Ace 2 рамка пластиковая) и расположением модулей основной камеры.

OnePlus Ace 2V получил 6,74-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и динамической частотой обновления до 120 Hz. Есть поддержка ШИМ-затемнения с частотой 1440 Hz. Экран поддерживает HDR10+. Пиковая яркость достигает 1450 нит. Заявлен 100% охват DCI-P3.

В основе смартфона лежит процессор MediaTek Dimensity 9000. Объем оперативной памяти LPDDR5X составляет 12 или 16 Gb, емкость флеш-памяти UFS 3.1 – 256 или 512 Gb. Основная камера тройная, в нее входят датчики на 64 Мп (OmniVision OV64M, f/1.7, OIS), 8 Мп (широкоугольная, Sony IMX355, f/2.2, угол обзора 120°) и 2 Мп (макро, f/2.4). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.4).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Беспроводной зарядки не предусмотрено. Также смартфон получил поддержку LTE, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB Type-C (USB 2.0), стереодинамики и переключатель беззвучного режима. Оптический сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Предустановлена Android 13 с пользовательским интерфейсом ColorOS 13.0. Габариты составляют 162,6 х 75,1 х 8,15, вес – 191,5 гр.

Цены на смартфон OnePlus Ace 2V в Китае: 12/256 Gb — $332, 16/256 Gb — $360, 16/512 Gb — $404. Продажи стартуют сегодня. Доступные цвета корпуса: черный и зеленый.

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