Nubia Z50 Ultra: «идеальный» экран без вырезов и продвинутый набор камер

Компания Nubia Technology представила в Китае новый флагманский смартфон Nubia Z50 Ultra. Аппарат получил дизайн с тонкими рамками и камеру под экраном.

Nubia Z50 Ultra оборудован плоским прямоугольным экраном, который является одним из главных достоинств модели. Это 6,8-дюймовая 10 битная AMOLED-панель от BOE с разрешением Full HD+ и частотой обновлений 120 Hz (ШИМ-затемнение 1440 Hz). Частота сенсорного слоя тач 960 Hz. Пиковая яркость — 1500 нит. Дисплей охватывает 100% цветового пространства DCI-P3. Есть поддержка HDR10+.

В основе смартфона лежит процессор последнего поколения Snapdragon 8 Gen 2, который работает в связке с оперативной памятью LPDDR5X объемом до 16 Gb и накопителем UFS 4.0 емкостью до 1 Tb. Производитель заявляет об использовании испарительной камеры площадью 4212 мм² с новой сегментированной бионической конструкцией, улучшающей распределение тепла в 4 раза.

Камера в смартфоне установлена тройная: 64 Мп (Sony IMX787, ЭФР 35 мм, f/1.6, OIS+EIS), 50 Мп (широкоугольная, Samsung JN1, ЭФР 14 мм, угол обзора 116 градусов, f/2.2, автофокус, макросъемка от 2 см) и 64 Мп (перископ, OmniVision OV64B, ЭФР 85 мм, f/3.5, OIS). Также есть датчик ToF. Фронтальная камера подэкранная — 16 Мп (OmniVision OV16E1Q, f/2.0). Заявлено улучшенное на 30% пропускание света.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддерживающий быструю зарядку мощностью 80 Вт. Смартфон также получил поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, USB Type-C (USB 2.0), стереодинамики и переключатель игрового режима. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. В качестве OC используется Android 13 с пользовательским интерфейсом MyOS 13. Габариты и вес — 169,9 x 76,3 x 8,3 мм и 228 гр. В комплект поставки входит стильный чехол из жесткого пластика с защитным бортиком для блока камер.

Цены на смартфон:

8/256 Gb — $577;

12/256 Gb — $620;

12/512 Gb — $678;

16 Gb/1 Tb — $865;

12/512 Gb — $720 (спецверсия с изображением картины Ван Гога «Звездная ночь» на тыльной панели.

Nubia Z50 Ultra поступит в продажу в Китае на следующей неделе.

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