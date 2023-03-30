MSI представил игровой монитор G253PF с частотой обновления 380 Hz

Ассортимент компании MSI пополнился новым игровым монитором G253PF. В устройстве используется 10-битная матрица Rapid IPS с диагональю 24,5 дюйма, разрешением Full HD и высокой частотой обновления 380 Hz. Углы обзора — 178 градусов. Время отклика — 1 мс (GTG). Яркость дисплея составляет 320 кд/м2, максимальная достигает 400 кд/м2. Показатель контрастности дисплея составляет 1000:1.

MSI G253PF имеет сертификацию TUV Rhineland и DisplayHDR 400, а также поддерживает технологии синхронизации изображения VESA Adaptive Sync и NVIDIA G-Sync.

Подключить монитор к ПК или игровой консоли можно через DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0b, но максимальная частота доступна только при подключении по первому. В случае подключения по HDMI 2.0b максимальная частота составит 240 Hz. Доступна регулировка по наклону и высоте. Устройство имеет пассивную систему охлаждения, чем и объясняется его толщина.

Цена пока не сообщается.

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