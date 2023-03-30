Logitech представил детскую гарнитуру Zone Learn

Компания Logitech выпустила специальную версию гарнитуры Zone для детей. Новинка под названием Zone Learn отличается повышенной прочностью, она выдержит броски на пол (с высоты 1,22 м) и удары. Гарнитура тестировалась по армейскому стандарту MIL-STD-810G. Корпус Zone Learn покрыт специальным защитным покрытием для защиты от жирных и липких пальцев ребенка.

В комплект устройства входят сменные амбушюры двух видов (накладные и с шумоизоляцией), а также кабели для подключения к источнику звука через 3,5-мм разъем, USB Type-A или USB Type-C.

Модель получила 32-мм драйверы, настроенные на максимально четкую передачу голоса, что важно в процессе изучения, например, иностранных языков. Встроенный микрофон гарнитуры способен поворачиваться на 120 градусов.

Logitech Zone Learn появятся в продаже на мировом рынке этой весной по цене от $35 в зависимости от комплектации.

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