Zound купила культового производителя аудиотехники Marshall

Шведская компания Zound Industries, занимающаяся производством наушников и Bluetooth-колонок, объявила о покупке Marshall Amplification. Английская компания знаменита производством музыкальных звуковых усилителей и акустических систем. В течении 12 лет Zound выпускала устройства под брендом Marshall по лицензии.

Обе стороны не раскрывают финансовые условия сделки, но известно, что после ее завершения будет образована компания Marshall Group. Представители семьи Маршалл станут крупными акционерами новой компании с долей в 24%.

Пост генерального директора Marshall Group займет Джереми де Майяр (Jeremy de Maillard), который в настоящее время возглавляет Zound. Виктория Маршалл (Victoria Marshall), возглавлявшая компанию в период с 2002 по 2008 годы, а также Терри Маршалл (Terry Marshall), который вместе со своим отцом Джимом Маршаллом (Jim Marshall) собрал первый усилитель в 1962 году, войдут в совет директоров Marshall Group. Сделка включает приобретение как инженерного опыта английской компании, так и торговой марки.

По словам де Майяра, ему нравится мысль о том, что Zound производит продукты для прослушивания музыки, а Marshall — товары для ее создания и воспроизведения. Также он добавил, что обе компании отлично дополнят друг друга. Де Майяр не ожидает в ближайшее время значительных изменений для обеих компаний. В сделку вошли все бренды и дочерние фирмы Marshall, включая Natal Drums, Marshall Records и Marshall Live Agency, а также предприятия в по производству усилителей в Великобритании и Вьетнаме.

Несмотря на то, что после завершения сделки бренд Zound перестанет существовать, шведская компания не намерена отказываться от других своих товарных знаков, включая Urbanears. При этом отмечается, что товары под брендом Marshall составляют более 90% продаж Zound, поэтому имеет смысл делать ставку именно на этот бренд. Глава Marshall Group надеется, что слияние поможет ускорить разработку и расширение ассортимента продукции.

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