Каждую секунду азербайджанские сайты получают 19 миллионов запросов, связанных с кибератаками

Недавние данные, опубликованные Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджана, свидетельствуют о том, что страна подверглась крупномасштабным DDoS-атакам. Отчет показывает увеличение числа таких кибератак на 242%, что делает безопасность DNS критической проблемой для бизнеса.

Влияние региональной напряженности и конфликтов на кибербезопасность было подтверждено данными по Азербайджану. Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана опубликовала данные, свидетельствующие об увеличении кибератак на Азербайджан на 242%, при этом объем запросов, отправленных кибер-злоумышленниками на азербайджанские целевые веб-сайты, достиг 137 гигабайт в секунду. Служба государственной безопасности также отметила, что Азербайджан столкнулся с крупномасштабными кибератаками во время Второй Карабахской войны.

Ровшан Мамедов, региональный менеджер DNSSense в Азербайджане, поделился своей оценкой ситуации: «Как мы знаем, азербайджанские учреждения и СМИ подвергались DDoS-атакам не только в последнее время, но и в предыдущие годы. Региональная напряженность и геополитическое равновесие все чаще делают кибербезопасность, особенно безопасность DNS, критически важным вопросом».

Рейтинг национальной кибербезопасности Азербайджана приближается к 60

Данные, опубликованные эстонским Национальным индексом кибербезопасности, показывают, что уровень национальный кибербезопасности Азербайджана достиг показателя 59,74. Азербайджан занимает 52-е место в мире, с небольшим отрывом уступая Грузии в регионе Южного Кавказа.

Ровшан Мамедов подчеркивает заметные шаги Азербайджана на пути к тому, чтобы стать лидером в области кибербезопасности в последние годы: «Несмотря на то, что эти атаки продолжались в течение нескольких дней, они не помешали непрерывной работе государственных СМИ. Инициативы в области кибербезопасности, продвигаемые правительством, должны получать большую поддержку со стороны частного сектора».

Ежедневно обнаруживается 240 000 вредоносных доменов

Компания DNSSense, поставщик облачных корпоративных решений в области безопасности DNS, выпустила отчет, основанный на данных своего продукта Cyber X-Ray для классификации доменов на основе искусственного интеллекта, который охватывает все домены. Отчет показывает, что за последние шесть месяцев 2022 года ежедневно обнаруживалось в среднем 240 000 вредоносных доменов. Во время глобальной пандемии ежедневно регистрировалось более 2 000 доменов, связанных с COVID-19.

Скачать отчет DNSSense 2022-H2 Global Cyber Domain Report: https://www.dnssense.com/things-of-internet-download-report

Ровшан Мамедов, региональный менеджер DNSSense в Азербайджане, подчеркнул, что стремительная цифровизация, вызванная пандемией, создала новые возможности для киберзлоумышленников, и международные конфликты теперь также ведутся и в киберпространстве. Он также подчеркнул, что это представляет угрозу для предприятий, поскольку четыре из пяти вредоносных программ используют уровень DNS для связи со своими командными центрами.

«Структурные недостатки DNS могут быть преодолены с помощью специализированных решений»

Ровшан Мамедов, напомнив о DNSSense, работающем в стране через офис в Баку, завершил свою оценку следующими словами: «Уровень DNS, находящийся в нижней части прикладного уровня, имеет решающее значение для предотвращения вредоносного трафика, направленного на веб-сайты, корпоративные сети и цифровые инфраструктуры. DNS, как первая линия обороны сети, имеет структурные недостатки, которые можно преодолеть с помощью специализированных решений. С помощью решения DNSEye, разработанного нами в DNSSense, мы упрощаем анализ журналов DNS, а с помощью DNSDome мы обеспечиваем облачную защиту DNS. Эти продукты используют преимущества нашего решения CyberX-Ray, которое поддерживается искусственным интеллектом и отслеживает более 550 миллионов доменов по всему миру. Мы приглашаем все компании, желающие обеспечить защиту DNS, познакомиться с нашими решениями. Нам, как экспертам по кибербезопасности, доверяют более 1 миллиона пользователей в более чем 10 000 организаций в 74 странах».

О компании DNSSense

DNSSense — поставщик услуг безопасности DNS, ориентированный на активную защиту всех устройств в сети от любых вредоносных действий. Предоставляя облачные услуги корпоративным клиентам, обновляемая в режиме 24/7, динамическая база данных угроз DNSSense классифицирует домены, сканируя весь Интернет и используя собственный искусственный интеллект. База данных угроз DNSSense используется многими поставщиками брандмауэров по всему миру, благодаря трем интегрированным решениям, обеспечивающим клиентам безопасное подключение к Интернету. Компания с офисами в Великобритании, США, Турции, Южной Африке, Австралии, Азербайджане и Казахстане обслуживает более 1 миллиона уникальных пользователей в 74 странах.

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