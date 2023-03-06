Компания V-erticalas совместно с Delinea и SolarWinds провела мероприятия на тему кибербезопасности

1 и 2 марта компания V-erticalas совместно с Delinea и SolarWinds организовала для заказчиков и партнеров бизнес-ужин, в рамках которого гости мероприятия смогли более обстоятельно познакомиться с особенностями и преимуществами решений Delinea PAM и SolarWinds, а также пообщаться в неформальной атмосфере с представителями вендоров.

Приветствовал гостей основатель и глава компании V-erticalas Анар Садыхбеков, который вкратце рассказал о портфеле предложений локального дистрибьютора, а также познакомил участников мероприятий с основными докладчиками.

Первая презентация в формате общения была посвящена компании Delinea, которая после слияний компаний Thycotic и Centrify, разрабатывавших свои PAM-системы, вышла на рынок с широким спектром инструментов для контроля, мониторинга и обеспечения безопасности работы привилегированных пользователей. Рассказывая о построении процесса управления РАМ, лучших практиках и рекомендациях от мирового лидера в разработке PAM-решений, а также лидера магического квадранта Gartner, региональный директор по продажам Delinea Хусаметтин Баская (Husamettin Baskaya) отметил, что в портфель разработок компании, в частности, входят решения для управления привилегиями на оконечных устройствах и инструменты безопасности для DevOps. Центральным компонентом этой PAM-экосистемы является продукт Secret Server, обеспечивающий запуск, проксирование, мониторинг и запись сессий привилегированных пользователей. Delinea Secret Server может выполнять поиск привилегированных учетных записей, а также приложений с расширенным набором прав. В системе реализована ролевая модель управления доступом (RBAC) с возможностью гибкого администрирования запросов на подключение от сторонних пользователей. Продукт можно развернуть в собственной инфраструктуре (on-premise) или получить в формате облачного сервиса (SaaS).

Подключившийся удаленно к встрече региональный менеджер по продажам SolarWinds Ремик Симинский (Remik Sieminski) дал краткую информацию о самом популярном у заказчиков производителе продуктов для мониторинга сетей. Так, например, разработками SolarWinds пользуются 498 компаний из списка Fortune 500. В числе пользователей этих решений для мониторинга такие гиганты, как Microsoft, NASA и государственные структуры США. Столь большая популярность заключается в объеме продуктового портфеля компании, в который входит почти полтора десятка различных инструментов, в том числе — три универсальных: Network Performance Monitor (NPM), Network Traffic Analyzer (NTA) и Network Configuration Manager (NCM).

У компании простая и понятная политика лицензирования. Если при покупке коммерческого продукта в большинстве случаев нужно заплатить, прежде чем получить ПО, а затем его установить и настроить, то с SolarWinds эти действия можно совершить в обратном порядке. Так и развертывание происходит быстрее, и оправданность приобретения этих решений для нужд компании становится понятной с первого взгляда. И еще одно преимущество инструментов SolarWinds, которые оказывают решающее влияние на выбор в их пользу, — это удобство использования. Состояние сети отображается в режиме реального времени на информационных панелях. В результате на поиск конкретной проблемы тратится минимум времени, а меры по восстановлению принимаются гораздо быстрее. Об этих и других преимуществах решений SolarWinds рассказал гостям мероприятия Станислав Похилько.

Следует отметить, что 1 марта мероприятие прошло в теплой и уютной атмосфере Savalan Degustation Center, позволившей заказчикам наладить более тесные контакты с представителями дистрибьюторов и вендоров. Вечер сопровождался винной дегустацией от Айгюн Атаевой. А 2 марта партнеры познакомились с представителями вендоров и получили ответы на многочисленные вопросы. Вечер этого дня был завершен в ресторане восточной кухни Majlis.