AnTuTu: лучшие Android-смартфоны февраля по соотношению цены и производительности

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинги лучших Android-смартфонов февраля по соотношению цены и производительности в разных ценовых категориях. В расчет не брались камеры, автономность и многие другие параметры.

Категория до 289 долларов

Лучшим устройством в категории был назван Redmi Note 11T Pro+, на втором месте – Redmi Note 11T Pro, на третьем — Redmi K60E.

Категория от 290 до 434 доллара

Первые три места принадлежат Lenovo Legion Y70, Redmi K60 и Realme GT Neo5.

Категория от 435 до 579 долларов

Лидерами стали Redmi K60 Pro, Realme GT2 Master Explorer Edition и OnePlus 11.

Категория от 580 до 723 доллара

На первом месте iQOO 11, на втором — iQOO 11 Pro, третье место получил Xiaomi 13 Pro.

Категория от 724 доллара

В этой категории лидирует Red Magic 8 Pro+, на втором месте — Vivo X90 Pro, на третьем — Vivo X90 Pro+.

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