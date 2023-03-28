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29 марта, 2023
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Игровой монитор Nubia RedMagic 4K представлен на международном рынке

Nubia RedMagic 4K

Компания Nubia Technology представила глобальную версию игрового монитора RedMagic 4K. Устройство оснащено 27-дюймовой 10-битной матрицей mini-LED с 1512 независимыми зонами подсветки. Разрешение экрана составляет 3840 х 2160 пикселей, частота обновления — 160 Hz, время отклика — 1 мс. Максимальная яркость в обычном режиме составляет 650 нит, а при отображении HDR-контента — 1300 нит.

Nubia RedMagic 4K

Заявлены охват 99% цветового пространства DCI-P3, 99% Adobe RGB и 99% sRGB, также точная цветопередача со значением Delta E менее 1. Монитор получил сертификацию VESA DisplayHDR1000 и поддерживает технологии AMD FreeSync Premium и NVIDIA G-Sync. Среди дополнительных функций указывается отображение прицела на экране и технология Moving Picture Response Time, уменьшающая размытие движения и улучшающая четкость изображения. Экран можно поворачивать на 90 градусов.

В оснащение входят два разъема HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, один USB Type-C с функцией реверсивной зарядки мощностью 90 Вт, два USB-A 3.0, один USB Type-B и 3,5-аудиовыход.

Ориентировочная цена игрового монитора Nubia RedMagic 4K составляет $900. Предварительные продажи начнутся 3 апреля, фактические поставки стартуют 6 апреля.

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