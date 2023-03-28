Alibaba разделится на 6 самостоятельных подразделений и проведет IPO

Китайский технологический гигант Alibaba намерен разделить свой бизнес на шесть самостоятельных подразделений, которые смогут стать публичными компаниями и начать привлекать внешнее финансирование. Эта мера станет крупнейшей реорганизацией в истории гиганта электронной коммерции. Решение о разделении было принято после двух тяжелых для Alibaba лет: в Китае замедлился экономический рост, а Пекин ужесточил меры государственного регулирования.

В заявлении Alibaba говорится, что этот шаг «предназначен для раскрытия акционерной стоимости компании и повышения конкурентоспособности на рынке». Каждое подразделение будет управляться собственным генеральным директором и советом директоров. Глава холдинга Даниэль Чжан (Daniel Zhang) продолжит работу в качестве председателя и главного исполнительного директора Alibaba Group, а также возглавит облачное подразделение.

Будут образованы следующие подразделения:

Cloud Intelligence Group – облачные сервисы и ИИ;

Taobao Tmall Commerce Group — цифровые торговые площадки, включая Taobao и Tmall;

Local Services Group – служба доставки продуктов питания и картографические сервисы;

Cainiao Smart Logistics — логистическая служба;

Global Digital Commerce Group — международные предприятия Alibaba, включая AliExpress и Lazada;

Digital Media and Entertainment Group — стриминговые сервисы и кинобизнес.

Каждое из этих предприятий по мере готовности выйдет на биржу и будет заниматься независимым привлечением средств. Исключением станет Taobao Tmall Commerce Group, которая включает платформы онлайн-покупок компании. Оно останется подразделением, полностью принадлежащим Alibaba Group.

После объявления о реорганизации акции компании подскочили в цене на 9% в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке.

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