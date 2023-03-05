5G от Bakcell для пользователей iPhone

Абоненты Bakcell, пользующиеся смартфонами iPhone, получили возможность использовать сеть 5G. Отныне владельцы смартфонов iPhone могут протестировать ультраскоростную сеть пятого поколения на площади Фонтанов, в парке Хагани (Молоканский сад) и на территории Deniz Mall.

Отметим, что до сих пор сеть 5G была доступна только для пользователей таких устройств, как Huawei, Xiaomi, OnePlus, Poco и Vivo.

Для активации услуги нужно набрать *501*1#, после чего абонентам будет предоставлено 5 ГБ бесплатного интернет-трафика специально для тестирования 5G.

Напомним, компания Bakcell входит в NEQSOL Holding.