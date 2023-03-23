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24 марта, 2023
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Huawei FreeBuds 5: TWS-наушники каплевидной формы

Huawei FreeBuds 5

Компания Huawei вместе смартфонами серии P60 и складным Mate X3 представила беспроводные наушники FreeBuds 5. Новинка получила необычную каплевидную форму. Производитель отмечает, что такая форма была выбрана в ходе «десятков тысяч тестов», а пользователю должно быть комфортно во время ношения наушников.

Huawei FreeBuds 5

В FreeBuds 5 установлены динамики с диафрагмой диаметром 11 мм в сочетании с технологией Turbo Sound Pressure. Есть поддержка кодеков L2HC и LDAC. Наушники получили сертификацию Hi-Res Audio Wireless, поддержку пространственного аудио и защиту корпуса по стандарту IP54. Поддерживается гибридное шумоподавление.

Время автономной работы – до 5 часов и 30 часов с кейсом. Поддерживается быстрая зарядка. Для сопряжения со смартфоном используется Bluetooth 5.2.

Huawei FreeBuds 5 доступны в серебристом, белом и оранжевом цветах. Наушники уже поступили в продажу по ориентировочной цене $132.

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