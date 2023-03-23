Amazfit T-Rex Ultra: защищенный корпус и автономность до 20 дней

Компания Huami представила smart-часы в защищенном корпусе Amazfit T-Rex Ultra. Корпус устройства выполнен из прочного полимера, а безель вокруг экрана — из нержавеющей стали. Часы прошли испытания военного класса MIL-STD 810G. Также отмечается получение сертификатов EN13319 и ISO6245, что говорит о возможности погружения на глубину до 100 м. (10ATM).

Amazfit T-Rex Ultra оснащены 1,39-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 454 x 454 пикселей, плотностью 326 ppi и пиковой яркостью 1000 нит. Предусмотрено 120 разных циферблатов для кастомизации интерфейса.

Часы оборудованы фирменным биометрическим датчиком BioTracker PPG, способным отслеживать уровень кислорода в крови, сердечный ритм и другие показатели физической активности пользователя. Они автоматически определяют 25 различных тренировок, в целом поддерживается более 160 видов физической активности.

Заявлена поддержка GPS с точной навигацией в высокогорных и густонаселенных районах, а также возможностью загрузки автономных карт и маршрутов. Есть поддержка Wi-Fi (2,4 GHz) и Bluetooth 5.0. Емкость аккумулятора составляет 500 мА·ч, обеспечивается до 20 дней автономной работы без подзарядки. С постоянно активным GPS – до 28 часов. Новинка работает под управлением Zepp OS 2.0 с возможностью загрузки сторонних приложений. Поддерживаются смартфоны на Android 7+ и iOS 12+. Габариты составляют 47,3 × 47,3 × 13,45 мм, вес — 89 гр.

Amazfit T-Rex Ultra уже поступили в продажу в двух цветах корпуса (черном и песочном) по цене $399.

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