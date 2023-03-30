HP представил экологичные лазерные принтеры со сниженным энергопотреблением

Компания HP обновила линейку лазерных принтеров Color LaserJet. Новые устройства потребляют на 27% меньше электроэнергии, а объем пластиковых упаковочных компонентов сократился на 78% по сравнению с прежними решениями серии.

Снижение энергопотребления происходит благодаря запатентованному лазерному тонеру TerraJet. Новые картриджи HP TerraJet, поставляемые в комплекте с принтерами, имеют уменьшенный углеродный след, но при этом позволяют на 20% увеличить количество печатаемых листов. Скорость печати новых принтеров возросла на 25%.

Модели HP Color LaserJet 4200/4300 предназначены для малых предприятий и домашних офисов. Они компактны, оснащены модулем двусторонней печати и поставляются с программными инструментами обеспечения безопасности HP Wolf Security. Для управления принтером используется панель управления Smart Admin Dashboard.

Серия появится в продаже в Северной Америке 1 апреля, а к лету станут доступны по всему миру. Ориентировочная цена на самую дорогую конфигурацию составит $700.

HP Color LaserJet Enterprise 5000/6000 предназначены для офисов с высокими ежедневными потребностями в печати. Устройства позволяют корректировать документы перед печатью без использования ПК. Сенсорный экран и аналоговые элементы управления позволяют выделять, редактировать и делать пометки в документе. Компания заявляет, что эти принтеры предлагают «самую высокую скорость лазерной печати формата A4». Заявлена печать до 80 тыс. страниц с месяц. Поддерживается цветная печать с разрешением до 1200 dpi.

Линейка также будет запущена 1 апреля в Северной Америке, а глобальные продажи начнутся в течение месяца. Цена стартует от $1050.

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