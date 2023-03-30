Insta360 Flow — стабилизатор для смартфона на базе ИИ

Компания Insta360 представила 3-осевой стабилизатор Flow для смартфона с функцией отслеживания на базе ИИ. Функция автоматического слежения AI Deep Track 3.0 позволяет устройству следить за человеком в кадре, реагировать на жесты, автоматически делать панорамы и т.д.

В набор входят встроенная телескопическая селфи-палка, штатив и аккумулятор. Штатив может выдвигаться до 80 мм в длину, а стержень селфи-палки выдвигается до 215 мм. На корпусе имеется колесико SmartWheel, которое обеспечивает быстрый доступ к различным функциям, таким как управление съемкой и воспроизведение видео.

Предлагаются 4 стандартные для электронных стабилизаторов режима – Auto, Follow, Pan Follow и FPV. В числе полезных функций аксессуара разработчики отмечают возможность съемки панорамы и роликов с эффектом timeshift и timelapse.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Питание Insta360 Flow получает от встроенного аккумулятора на 2900 мАч, при этом он способен выступать в роли пауэрбанка для смартфона. Время автономной работы достигает 12 часов. Зарядить устройство можно за 2 часа через разъем Type-C.

В комплекте магнитный держатель, кабель для зарядки и защитный чехол. Совместимая толщина смартфона: 6,9–10 мм, ширина: 64–84 мм, вес: 130–300 гр. Устройство поддерживает подключение Bluetooth 5.0 и работает с устройствами Android и iOS.

Стабилизатор Insta360 Flow уже поступил в продажу в США по цене $160. В расширенную комплектацию за $210 входят внешняя вспышка и кабель Lightning/USB Type-C.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az