Конференция Apple WWDC 2023 стартует 5 июня

Компания Apple официально сообщила, что конференция для разработчиков Worldwide Developers Conference 2023 (WWDC) пройдет 5-9 июня в Apple Park, Купертино. По словам вице-президента Apple Сьюзан Прескотт (Susan Prescott), WWDC в этом году будет «самой большой и захватывающей».

Ожидается, что на мероприятии Apple покажет пять программных новинок — iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 и tvOS 17. Кроме того, возможен анонс трех фирменных устройств — гарнитуры смешанной реальности Reality Pro, новые Mac Pro и 15-дюймовый MacBook Air.

Основная часть конференции будет проводиться в онлайн-формате, в первый день мероприятия планируются очные встречи с разработчиками. Будет традиционный Swift Student Challenge, на который Apple будет принимать заявки до 19 апреля.

Также Apple планирует провести специальное мероприятие 5 июня для избранных разработчиков и студентов, которое продлится весь день. Участники смогут прослушать основные доклады, посмотреть видеоролики, встретиться с некоторыми сотрудниками Apple и принять участие в церемонии вручения наград Apple Design Awards.

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