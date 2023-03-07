Honor выпустил три новых ноутбука MagicBook X (2023)

Компания Honor выпустила три ноутбука MagicBook X 2023 года. Это модели MagicBook X 14, X 14 Pro и X 16 Pro. Все ноутбуки выполнены в металлических корпусах.

Honor MagicBook X 16 Pro (2023) оснащен 16-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 1920 x 1200 пикселей (142 ppi) и соотношением сторон 16:10. Значение яркости достигает 300 нит. Заявлен 100% охват цветового пространства sRGB. Ноутбук построен на базе процессора Intel Core i5-13500H с графикой Iris Xe. Объем оперативной памяти LPDDR4X-4266 составляет 16 Gb, емкость накопителя – 512 Gb или 1 Tb.

Емкость аккумулятора составляет 60 Втч, мощность блока питания — 65 Вт. В оснащение ноутбука также входят поддержка Wi-Fi и Bluetooth 5, NFC, USB Type-C, Type-A, HDMI, 3,5-мм разъем для наушников, два стереодинамика, веб-камера HD и сканер отпечатков пальцев. Толщина составляет 15,9 мм, вес – 1,34 кг. Работает ноутбук под управлением Windows 11 Home Edition.

Цены: 16/512 Gb — $662, 16 Gb/1 Tb — $706.

Honor X 14 Pro (2023) отличается от старшей модели только дисплеем, диагональ которого составляет 14 дюймов, разрешение – 2240 x 1400 пикселей (189 ppi).

Цена ноутбука с 16 Gb/1 Tb памяти составляет $720.

Honor MagicBook X 14 (2023) получил 14-дюймовый дисплей разрешением 1920 x 1200 пикселей (161 ppi). Покупателям будут предложены версии с процессором Intel Core i5-12450H или Core i3-1215U. Объем оперативной памяти LPDDR4X-4266 составляет 8 или 16 Gb, емкость накопителя – 256 или 512 Gb. Есть второй слот для SSD. Толщина устройства — 16,5 мм, вес – 1,4 кг.

Цена составляет от $533.

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