Массовое производство электромобилей Xiaomi начнется в первой половине 2024 года

Основатель и генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) в ходе выступления в парламенте КНР сообщил, что в первой половине 2024 года компания начнет массовое производство электромобилей.

Он также отметил, что по состоянию на 2022 год Xiaomi инвестировала более 3 млрд. юаней ($434,3 млн) в автомобильное подразделение, штат которого сейчас составляет более 2300 специалистов. Глава компании также принимает активное участие в разработке новинки. За прошедшее время Xiaomi построила в пекинской Национальной зоне экономического и технологического развития «Ичжуан» завод по выпуску электромобилей.

Технические характеристики первого электрокара Xiaomi под названием Modena пока не объявлены. Все, что о нем известно официально — это тип кузова (спортивный седан).

Xiaomi осваивает новое направление, так как ее основной бизнес по выпуску смартфонов сокращается из-за падения спроса на фоне спада мировой экономики. В 2022 году поставки смартфонов в Китае упали на 14% в годовом исчислении до 287 млн. единиц, впервые с 2013 года опустившись ниже отметки в 300 млн. Глобальные поставки Xiaomi в прошлом году упали почти на 20%.

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