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8 марта, 2023
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Об Илоне Маске снимут документальный фильм

Илоне Маске

Оскароносный режиссер Алекс Гибни (Alex Gibney) снимает документальный фильм об Илоне Маске (Elon Musk), об этом сообщает Variety. Производство картины идет уже несколько месяцев.

Гибни описывает проект как «исчерпывающий и неприкрашенный анализ» гендиректора Tesla, SpaceX и Twitter. Фильм расскажет как о самом Маске, так и его влиянии на мир.

Проектом занимается продюсерский центр Jigsaw Productions. Исполнительными продюсерами выступают Стэйси Оффман («Стив Джобс: человек в машине»), Ричард Перелло («Робин Уильямс: загляни в мою душу») и Уильям Хорберг («Ход королевы»).

В 2008 году Алекс Гибни получил премию «Оскар» за лучший документальный фильм «Такси на темную сторону» о политике США в отношении применения пыток. Также он снял такие проекты, как «Стив Джобс: человек в машине», «Робин Уильямс: загляни в мою душу», «Изобретатель: жажда крови в Силиконовой долине», «Гражданин Х» о Михаиле Ходорковском, «Нулевые дни» о шпионаже и хакерах и другие фильмы.

Дата премьеры пока не неизвестна. Принимает ли участие в съемках сам Маск, режиссер не уточняет.

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