Epic Games Store опубликовал итоги 2022 года

Компания Epic Games поделилась итогами 2022 года своего цифрового магазина EGS. Платформа показала рост по количеству игроков.

Количество пользователей Epic Games Store на ПК в 2022 году составило 230 млн. человек, прирост по сравнению с 2021 годом составил 36 млн. Общее количество кроссплатформенных учетных записей Epic достигло 725 млн. Количество ежедневных активных пользователей на пике — 34,3 млн, а ежемесячных — 68 млн, что на 6 млн. больше, чем годом ранее.

В 2022 году издатели и разработчики добавили в Epic Games Store 626 новых игр и приложений для ПК, в результате чего их общее количество составило 1548. Это больше, чем в любом предыдущем году.

На сторонние игры пользователи потратили $355 млн, что на 18% больше по сравнению с 2021 годом. С собственными играми Epic статистика отрицательная. В 2022 году пользователи потратили на все игры $820 млн, что на 2% меньше, чем в 2021 году.

В 2022 году разработчики и издатели, которые сотрудничали с EGS, раздали 99 бесплатных игр общей стоимостью $2240. 70 игр побили собственный рекорд по числу одновременных пользователей на ПК и в среднем превысили прежние максимальные показатели в 25 раз. Всего же было получено более 700 млн. бесплатных копий игр.

По расходам и вовлеченности игроков лучшими играми оказались Genshin Impact, Rocket League, Tiny Tina’s Wonderlands, GTA 5 и Fortnite. Меньшими успехами смогли похвастаться Red Dead Redemption 2, Sifu, Cyberpunk 2077, Far Cry 6, God of War и другие.

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