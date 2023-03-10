Разместить игру в Epic Games Store теперь может любой разработчик и издатель

Компания Epic Games объявила, что для разработчиков и издателей запустила инструменты для самостоятельного размещения игр в Epic Games Store. До этого они находились на стадии закрытого бета-тестирования. С момента открытия в сервисе действовала ручная модерация контента.

EGS обещает комиссию 12 %, возможность использовать собственную платежную систему для внутриигровых покупок, средства для бесплатного получения рейтинга IARC и партнерскую программу поддержки авторов.

Требования для размещения игры в Epic Games Store:

Имела (в случае многопользовательских игр) поддержку кроссплатформенности во всех цифровых магазинах (Steam, GOG, EGS, Microsoft Store и так далее);

Поддерживала достижения EGS;

Имела возрастные рейтинги для региональной дистрибуции;

Не содержала запрещенный контент (недружелюбный, дискриминационный, незаконный, нарушающий авторские права, порнография);

Загружалась, устанавливалась, запускалась, работала и соответствовала своему описанию на странице EGS.

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