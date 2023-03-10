Apple выпустит приложение для классической музыки

Компания Apple выпустит новое приложение, разработанное специально для классической музыки.

В Apple Music Classical включат более 5 млн. классических композиций, которые можно будет послушать в высоком качестве и с функцией пространственного аудио, доступной для последних моделей наушников AirPods.

Приложение будет доступно бесплатно для всех подписчиков сервиса Apple Music, но его нужно будет скачивать отдельно в App Store.

Отмечается, что люди, которые только начинают знакомиться с классической музыкой, смогут найти в утилите биографию композиторов и прочитать информацию о ключевых произведениях в жанре.

Приложение Apple Music Classical будет доступно 28 марта.

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