В YouTube Music появятся подкасты

Компания Google объявила, что в ближайшее время добавит в сервис YouTube Music подкасты, которые станут своего рода «объединением аудио и видео».

«Если кто-то хочет посмотреть подкаст, у нас есть решение. Если кто-то хочет слушать только подкаст, у нас должен быть отличный опыт и для этого», — отметил глава отдела подкастов в YouTube Кай Чак на Hot Pod Summit.

Подкасты можно будет слушать бесплатно, но с добавлением рекламы, через YouTube Music даже при заблокированном экране. Также можно будет начать слушать подкаст на одном устройстве и продолжить с того же места на другом.

Сначала подкасты в YouTube Music будут доступны только в США.

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