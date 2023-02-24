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24 февраля, 2023
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Epic Games Store бесплатно отдает космический «рогалик» Duskers

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно получить игру Duskers в жанре roguelike, в которой игроку необходимо управлять дронами, исследующими заброшенные космические корабли. Действие игры разворачивается в процедурно-сгенерированном мире, а в случае смерти весь прогресс обнуляется.

Игру можно забрать до 2 марта 20:00 по бакинскому времени. На следующей неделе в Epic Games Store начнется раздача экономической стратегии Rise of Industry.

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