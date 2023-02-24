Epic Games Store бесплатно отдает космический «рогалик» Duskers

В Epic Games Store можно бесплатно получить игру Duskers в жанре roguelike, в которой игроку необходимо управлять дронами, исследующими заброшенные космические корабли. Действие игры разворачивается в процедурно-сгенерированном мире, а в случае смерти весь прогресс обнуляется.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Игру можно забрать до 2 марта 20:00 по бакинскому времени. На следующей неделе в Epic Games Store начнется раздача экономической стратегии Rise of Industry.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az