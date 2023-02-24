spot_img
24 февраля, 2023
spot_img
ДомойSoftwareИгрыCall of Duty: Warzone Mobile выйдет 15 мая

Call of Duty: Warzone Mobile выйдет 15 мая

Call of Duty: Warzone Mobile

Компания Activision объявила дату релиза мобильной версии королевской битвы Call of Duty: Warzone — 15 мая 2023 года. Уже можно оформить предварительную регистрацию на боевик в App Store и Google Play и получить награды после достижения глобальных этапов регистраций.

  • 5 млн. заявок — виниловая наклейка для оружия и эмблему;
  • 10 млн. заявок — пистолет с глушителем X12 «Адский принц»;
  • 15 млн. заявок — M4 «Архидемон»;
  • 25 млн. заявок — скин Гоуста «Приговоренный».

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az

Предыдущая статья
Компании Axoft и Paessler организовали бизнес-встречу с партнерами
Следующая статья
В YouTube Music появятся подкасты
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,158ФанатыМне нравится
1,012ЧитателиЧитать
3,118ЧитателиЧитать
718ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2023 «InfoCity»