Call of Duty: Warzone Mobile выйдет 15 мая

Компания Activision объявила дату релиза мобильной версии королевской битвы Call of Duty: Warzone — 15 мая 2023 года. Уже можно оформить предварительную регистрацию на боевик в App Store и Google Play и получить награды после достижения глобальных этапов регистраций.

5 млн. заявок — виниловая наклейка для оружия и эмблему;

10 млн. заявок — пистолет с глушителем X12 «Адский принц»;

15 млн. заявок — M4 «Архидемон»;

25 млн. заявок — скин Гоуста «Приговоренный».

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