Представлены глобальные версии OnePlus 11 и OnePlus Buds Pro 2

Компания OnePlus представила международные версии флагманского смартфона OnePlus 11 и беспроводных наушников OnePlus Buds Pro 2, которые дебютировали в Китае в начале января этого года.

Технические характеристики OnePlus 11:

ОС: Android 13 (четыре года обновлений), OxygenOS 13;

Дисплей: 6,7″, AMOLED LTPO3.0, 20.1:9, 3216 х 1440, частота обновления 1-120 Hz, 1300 нит (пик), 100% DCI-P3, HDR10+, Dolby Vision, Gorilla Glass Victus;

Процессор: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, GPU: Adreno 740;

ОЗУ: 8/16 Gb, LPDDR5X;

ПЗУ: 128/256 Gb, UFS0;

Основная камера: 50 Мп (Sony IMX890, f/1.8, угол обзора 84°, автофокус, OIS), 48 Мп (широкоугольная, Sony IMX581, f/2.2, угол обзора 115°, автофокус) и 32 Мп (телефото, Sony IMX709, f/2.0, угол обзора 49°, автофокус, оптический зум 2х, цифровой зум 20х, OIS);

Фронтальная камера: 16 Мп (f/2.4, угол обзора 82°, фиксированный фокус);

Аккумулятор: 5000 мАч, зарядка 100 Вт;

Оснащение: 4G, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth3, GPS, NFC, USB Type-C, стереодинамики, переключатель беззвучного режима, двойные вибромоторы, оптический сканер отпечатков пальцев в экране;

Габариты: 163,4 x 74,3 x 8,7 мм;

Вес: 204 гр.

Смартфон OnePlus 11 будет доступен в зеленом и черном корпусах. Цены: 8/128 Gb — $699, 16/256 Gb — $799. Предзаказ стартует сегодня, а продажи начнутся в середине февраля (конкретная дата зависит от региона).

Разработанные в партнерстве с датским производителем Dynaudio, OnePlus Buds Pro 2 поддерживают адаптивную систему шумоподавления (ANC) до 48 дБ и пространственное аудио Spatial Audio. Подключение к смартфону осуществляется по Bluetooth 5.3 LE, есть сенсорное управление. Защита от воды — IP55 (сами наушники) и IPX4 (кейс).

TWS-наушники могут проработать до 39 часов в автономном режиме с учетом подзарядки от комплектного кейса. Без кейса — до 9 часов. При активации ANC автономность снизится до 25 и 6 часов соответственно.

Цена OnePlus Buds Pro 2 составляет $179, в продаже, в черной и зеленой расцветках, наушники появятся в середине февраля.

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