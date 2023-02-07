OnePlus Pad – первый планшет бренда

Компания OnePlus представила свой первый планшетный компьютер OnePlus Pad. Устройство выполнено в металлическом корпусе толщиной 6,54 мм и весом 552 гр. Грани у планшета плоские. Посередине верхней части крышки, над логотипом OnePlus, размещен круглый блок с камерой (13 Мп) и вспышкой.

OnePlus Pad оснащен 11,61-дюймовым экраном с соотношением сторон 7:5. В компании утверждают, что такое соотношение оптимально подходит для чтения и просмотра сайтов. Дисплей имеет разрешение 2800 х 2000 пикселей, частоту обновления 144 Hz, максимальную яркость 500 нит, поддержку HDR10+ и Dolby Vision.

Планшет построен на базе мощного процессора MediaTek Dimensity 9000. Объем оперативной памяти LPDDR5 составляет 12 Gb, емкость накопителя UFS 3.1 – 256 Gb. Новинка получила аккумулятор емкостью 9510 мАч. Заявлена возможность зарядки до почти 90% за 60 мин. благодаря поддержке быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Обещается до 14,5 ч. воспроизведения видео. Кроме того, производитель утверждает, что устройство может продержаться целый месяц без подзарядки в режиме ожидания.

В оснащение устройства также входят Wi-Fi 6, фронтальная камера с разрешением 8 Мп, четыре стереодинамика с Dolby Atmos и сканер отпечатков пальцев. Имеется поддержка стилуса OnePlus Stylo и беспроводной клавиатуры OnePlus Magnetic Keyboard.

Одной из особенностей OnePlus Pad стала интеграция в экосистему бренда. Владельцы планшета и смартфонов OnePlus смогут легко передавать данные между устройствами, просматривать входящие уведомления на любом из гаджетов и использовать общий буфер обмена.

Устройство будет доступно для предварительного заказа в апреле. Цена и дата старта продаж OnePlus Pad не сообщается.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az