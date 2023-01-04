OnePlus 11: экран LTPO 3.0, Snapdragon 8 Gen 2 и камера Hasselblad

Компания OnePlus представила в Китае флагманский смартфон OnePlus 11. Отмечается, что модель получила все последние разработки, в том числе процессор Snapdragon 8 Gen 2, оперативную память LPDDR5X и флеш-память UFS 4.0. Это первый в мире смартфон, который поддерживает технологию LTPO 3.0.

OnePlus 11 выполнен в металлическом корпусе со стеклянной задней панелью, а на боковой грани присутствует фирменный ползунок беззвучного режима. Смартфон оборудован 10-битным изогнутым 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 3216 x 1440 пикселей и частотой дискретизации сенсора 1000 Hz. Технология LTPO 3.0 позволит «поддерживать плавную смену кадра и интеллектуальную адаптацию» для достижения частоты обновления изображения от 1 до 120 Hz с почти нулевой задержкой. Максимальная яркость дисплея составляет 1300 нит. Есть поддержка стандартов Dolby Vision и HDR 10+. Экран прикрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus.

Объем оперативной памяти составляет 12 или 16 Gb, емкость флеш-памяти — 256 или 512 Gb. Специальный алгоритм способен удерживать в оперативной памяти без закрытия или перезагрузки до 44 приложений. Используется новая система охлаждения — теплоотводящая камера площадью 3685 мм².

Как и прежде, камеры настроены при участии фирмы Hasselblad. Основная камера тройная, с датчиками на 50 Мп (Sony IMX890, 1/1,56″, f/1.8, 1 мкм, угол обзора 84°, автофокус, OIS), 48 Мп (широкоугольная, Sony IMX581, 1/2″, f/2.2, угол обзора 115°, автофокус) и 32 Мп (телефото, Sony IMX709, 1/2,74″, f/2.0, угол обзора 49°, автофокус, оптический зум 2х, цифровой зум 20х, OIS). Фронтальная камера на 16 Мп (f/2.4, угол обзора 82°, фиксированный фокус) размещается в верхнем левом углу матрицы.

OnePlus 11 получил аккумулятор емкостью 5000 мА·ч и поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт (от 0 до 50% заряда – за 10 мин, до 100% — всего за 25 мин). О наличии беспроводной зарядки не говорится. В оснащение смартфона также входят поддержка LTE, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC, USB-C 2.0, Dual SIM и стереодинамики с Dolby Atmos. Есть защита по стандарту IP54. Новинку оснастили «самым большим» вибромотором (602 мм²) среди всех гаджетов на Android. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты составляют 163,1 x 74.1 x 8,53 мм, вес — 205 гр.

OnePlus 11 уже доступен для предзаказа в Китае в зеленом и черном корпусах. Цены: 12/256 Gb — $580, 16/256 Gb — $640, 16/512 Gb — $710. В продажу смартфон поступит 9 января. Международная премьеры новинки состоится в феврале.

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