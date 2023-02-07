Softprom Security Forum Baku 2023 — Регистрация открыта

Цель офлайн мероприятия — предоставить возможность узнать актуальную информацию в сфере IТ-безопасности, участвовать в профессиональном нетворкинге и обменяться опытом с коллегами из сферы кибербезопасности.

За годы у нас сформировался иммунитет к разного рода IТ-вирусам, мы постоянно развиваем IТ-культуру на уровне личности и компании, и все же не настолько наивны, чтобы считать себя совсем неуязвимыми и верить, что «справимся самостоятельно».

14 марта компания Softprom — самый большой дистрибьютор в сфере информационной безопасности на территории Восточной и Центральной Европы, Западной и Центральной Азии, Грузии и Украины, организует в Баку нетворкинг для единомышленников — Softprom Security Forum 2023.

Узнайте об актуальном, участвуйте в профессиональном нетворкинге и личных встречах, перенимайте опыт и практики коллег:

Новые технологии в сфере кибербезопасности. На форуме будут представлены решения по кибербезопасности и кейсы использования от мировых лидеров Cisco, VMware, MicroFocus, Rapid7, Sycope, CyberArk, OPSWAT.

На форуме будут представлены решения по кибербезопасности и кейсы использования от мировых лидеров Cisco, VMware, MicroFocus, Rapid7, Sycope, CyberArk, OPSWAT. Техническая зона. Испытайте решения по кибербезопасности для своего сценария в технической зоне для инженеров.

Испытайте решения по кибербезопасности для своего сценария в технической зоне для инженеров. Сообщество. Проведите день с коллегами из сообщества кибербезопасности.

Проведите день с коллегами из сообщества кибербезопасности. Security Shop. Используйте систему мотивации за активное участие, за ваши вопросы, чтобы получить подарки от любимых вендоров.

Присоединяйтесь!

Будет полезно кибервоинам, специалистам по информационной безопасности и IТ-специалистам, CISO и CIO, CRMO и СЕО, Founder’ам ІТ-компаний и Интеграторов. Участие бесплатно, необходима предварительная регистрация.

Мероприятие поддержали мировые лидеры в сфере ИТ технологий и ИТ Безопасности. В числе партнеров компании Cisco, VMware, MicroFocus, Rapid7, Sycope, CyberArk, OPSWAT.

14 марта встречаемся в Баку с единомышленниками в сфере cyber security.

Страница Softprom Security Forum Baku https://promo.softprom.com/ru/security-forum-baku