Meta в четвертом квартале 2022 года потеряла на метавселенной и VR $4,6 млрд

Компания Meta опубликовала отчет за четвертый квартал 2022 финансового года. Выручка составила $32,1 млрд, а чистая прибыль — $4,6 млрд. В этот же период годом ранее эти показатели составляли $33,6 млрд. и $10,85 млрд. соответственно. Выручка снижается уже третий квартал подряд. Операционная прибыль составила $6,4 млрд. против $12,59 млрд. годом ранее.

Операционные убытки подразделения Reality Labs, которое занимается устройствами виртуальной реальности и метавселенной, составили $4,2 млрд, в то время как доход едва достиг отметки в $727 млн. За весь 2022 год операционные убытки Reality Labs составили $14 млрд, что на $3,8 млрд. больше, чем годом ранее.

Руководство Meta заявило, что продолжит вкладывать средства в грядущую VR-гарнитуру Quest 3 и Quest Pro. Также компания отметила, что количество ежемесячных пользователей Facebook достигло 3 млрд. человек.

Несмотря на падение выручки и убытки подразделения Reality Labs, после публикации квартального отчета акции компании подорожали примерно на 15%.

Следите за новостями в нашем Telegram-канале: https://t.me/infocity_az