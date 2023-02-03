HP выпустил защищенные ноутбуки Fortis для учебы и бизнеса

Компания HP представила компактный защищенный ноутбук Pro Fortis x360, предназначенный для образовательной сферы и бизнес-пользователей. Кроме того, выпущена более доступная версия ноутбука под управлением Chrome OS.

HP Pro Fortis x360 прошел сертификацию на соответствие требованиям стандарта MIL-STD-810H. Ноутбук защищен от ряда неблагоприятных воздействий, включая вибрацию, перепады температур и прямые солнечные лучи. Конструкция клавиатуры также предотвращает попадание внутрь корпуса пыли и влаги.

Устройство оснащено 11,6-дюймовым сенсорным дисплеем. За производительность, в зависимости от конфигурации, отвечает процессор Intel Processor N200 или N100. Объем оперативной памяти достигает 16 Gb, емкость твердотельного накопителя — до 256 Gb. Работает ноутбук под управлением Windows 11. Есть веб-камера 720p и фирменный стилус HP Rechargeable Pen.

Более доступный HP Fortis x360 G построен на базе Intel Pentium (вплоть до N6000), объем оперативной памяти — до 8 Gb, встроенной памяти стандарта eMMC — 64 Gb.

Оба ноутбука получили два разъема USB Type-A, один USB Type-C и HDMI. Старшая модель дополнительно оборудована портом Ethernet.

Цена хромбука составит от $339, а ноутбука на Windows — от $479. Продажи в США стартуют в этом месяце.

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