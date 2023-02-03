Культура общения: как учиться балансировать между соблюдением правил кибербезопасности и хорошими отношениями с коллегами

Согласно исследованию Ernst & Young о киберрисках, связанных с человеческим фактором, молодые сотрудники меньше беспокоятся о кибербезопасности рабочих устройств, чем личных. В то же время статистика Kaspersky Mobile Quest [Dis]connected раскрывает другую проблему: работникам сложно балансировать между правилами кибербезопасности и поддержанием хороших отношений с друзьями и коллегами.

Нарушения сотрудниками политик кибербезопасности играют значительную роль в утечках данных. Причём, чаще всего они происходят не по злому умыслу, а в результате попыток эффективно выполнить свои рабочие задачи.

Согласно исследованию Ernst & Young, поколение Z и миллениалы более склонны пренебрегать протоколами безопасности ради повышения продуктивности. Так, они чаще представителей старшего поколения используют одни и те же пароли для рабочих и личных учётных записей, игнорируют обязательные IT-обновления и уделяют меньше внимания файлам cookie. Более того, только 35% респондентов признают, что чувствуют себя подготовленными и могут избежать ошибок в области кибербезопасности на работе.

Статистика Kaspersky Mobile Quest [Dis]connected* — мобильной игры об IT-безопасности для корпоративных пользователей — раскрывает другую проблему корпоративной кибербезопасности. Она заключается в том, что сотрудникам компаний сложно балансировать между соблюдением правил цифровой гигиены и поддержанием хороших отношений с друзьями и коллегами. Судя по проанализированным игровым сессиям, у части сотрудников есть проблемы с балансом таких показателей, как «безопасность» и «общение».

В игре [Dis]connected то, какой выбор делает персонаж с точки зрения кибербезопасности, сказывается на личной и профессиональной сферах его жизни и приводит к одной из трёх концовок — хорошей, нейтральной или плохой. Большинство игроков (45%) получили «нейтральный» результат, а 42% сумели добиться «хорошего» финала. Однако 13% результатов оказались «неудачными»: им было сложно балансировать между ключевыми показателями игры ― бдительностью и эмпатией.

«Здорово, что навыкам киберграмотности можно обучаться в игровом формате, ведь соблюдение правил цифровой гигиены может положительно повлиять на многие аспекты повседневной жизни. Игра „Лаборатории Касперского“ [Dis]connected учит сотрудников балансировать между бдительностью и эмпатией, приобретать полезные привычки не только для повышения цифровой безопасности, но и улучшения личной продуктивности и командной работы», ­― комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Чтобы узнать больше о [Dis]connected, попробуйте бесплатную демоверсию игры, доступную в App Store и Google Play.

* Анонимизированная статистика. Проанализировано 529 игровых сессий с января по сентябрь 2022 года.