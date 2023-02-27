Как изменилась работа с начала войны: опыт дистрибьютора IT-решений

Украинский бизнес не просто адаптировался к новым условиям в ходе войны, но и продолжает развиваться и взаимодействовать с международными рынками. Евгений Бадах, СЕО украинского ІТ-дистрибьютора BAKOTECH, рассказал о работе своей компании, помощи, оказываемой Украине, и перспективах дистрибьюторского бизнеса в Азербайджане.

— Изменилось ли отношение вендоров к рынку Украины за год войны?

— Поначалу было сложно и многие, даже IT-компании, затормозили. Непонятно было насколько затянется война и что ждет экономику в ближайшее время. По справедливости, и сейчас ситуация не полностью прояснилась, но мы адаптируемся к новым вызовам по мере их появления и продолжаем работать, развивать новые проекты. В свою очередь, наши вендоры от сотрудничества не отказались. Напротив, мы видим еще более позитивное отношение к Украине. Много вендоров старается дать бесплатные лицензии или большие скидки на отдельные продукты для пользователей из Украины. Сейчас бесплатная лицензия, а потом платный клиент? Да, конечно, маркетинг так работает. Но пока идет война, даже временная помощь очень кстати.

Интерес к Украине крепчает — бизнес прекрасно понимает, что по окончанию войны в Украину зайдет много инвестиций, а значит конкурировать придется не только за рынок, но и за места под локальный офис.

Что касается решений для кибербезопасности, то они всегда были и будут актуальными для любой страны. Не нужно особо сложной аналитики, чтобы понять, что после окончания активных боевых действий кибератаки только усилятся. И вероятно, что не только на украинские инфраструктуры. Поэтому победа и приход иностранных инвестиций, по большому счету из США и ЕС, дадут толчок развитию кибертехнологий.

— Как BAKOTECH помогает Украине сейчас?

— У нас много инициатив, компания задействована во многих сферах. Мы помогаем на киберфоронте и непосредственно армии. Например, покупаем автомобили, дроны и реабилитационное оборудование для наших воинов, проводим точечную поддержку ВСУ, участвуем в различных сборах средств. Важным также является освещение текущей ситуации в Украине среди наших зарубежных партнеров – тут мы охватываем 100% всего цивилизованного мира.

Многие из наших вендоров-партнеров делают большие донейшены на ВСУ. Также мы провели благотворительную встречу для партнеров с одним из вендоров (Trellix), в рамках которой обсуждали как готовиться к вызовам бизнеса в условиях войны. Там же участники учились накладывать турникеты, шины, разбирали состав аптечек и в целом говорили о том, как оказывать первую помощь в различных случаях. Вскоре сможем рассказать обо всем подробнее.

— Как теперешняя ситуация влияет на работу?

— В последние несколько месяцев киевской команде приходится ощущать не только угрозу ракетных ударов, но также перебои в работе электросетей и интернет-соединения. Да, комфортными такие условия не назовешь, но это не остановит работу компании. Мы установили Starlink и генератор, чтобы обеспечить функционирование главного офиса. Поэтому продолжаем работать, проводим тренинги и вебинары для партнеров и клиентов.

— Можно ли сейчас строить какие-то прогнозы?

— Хотелось бы, но строить прогнозы на долгосрочную перспективу очень сложно. Сейчас мы стараемся оптимизировать процессы, адаптироваться к новым условиям и обеспечить надлежащий уровень услуг. А конкретные планы сможем строить после нашей победы.

— Как изменился ландшафта киберугроз учитывая, что хакеры стараются поражать критическую инфраструктуру?

— Хороший вопрос, на который сложно будет ответить однозначно, так как сфера кибербезопасности очень динамичная и ландшафт постоянно меняется в зависимости от трендов и развития технологий. Но хочу отметить, что все мы — BAKOTECH, наши вендоры и локальные партнеры — держим руку на пульсе киберновостей и обеспечиваем заказчиков должным уровнем защиты.

Отдельно также хочу отметить важность защиты OT (Operational Technology), в частности поддержку бесперебойной работы промышленного оборудования, поскольку тема хакерских атак на энергетические объекты и другие промышленные инфраструктуры не менее актуальна для Азербайджана, чем для Украины.

— Какие компании наиболее уязвимы, кроме финтеха и госсектора?

— Да, у хакеров и других злоумышленников сейчас повышенный интерес к финтеху и госсектору. Но важно понимать, что уязвимы компании не определенных сфер деятельности, а у которых плохо настроена система защиты. Именно система. Если у компании стоит обычная антивирусная программа — этого недостаточно. То есть в первую очередь об укреплении киберзащиты стоит позаботиться компаниям, у которых еще нет современной инфраструктуры для киберзащиты.

— На какие рынки ориентируются вендоры сейчас и какие у них ожидания от Азербайджана?

— Рынок Азербайджана очень перспективный для мировых компаний. Страна движется в ногу с трендами диджитализации и развивает разные IT-услуги, держит курс в сторону Industry 4.0 (четвертой промышленной революции): Интернет вещей, Большие Данные, цифровизация, кибербезопасность — ее важнейшие элементы. Поэтому можно смело сказать, что наши вендоры испытывают сильный интерес к Азербайджану и намерены здесь укорениться.

Важна не только перспективность рынка, но и актуальность предложений. Поскольку большинство специалистов BAKOTECH в той или иной мере сотрудничают с Азербайджаном, мы хорошо видим рост спроса на решения, которые связаны с управлением доступом. Вместе с партнерами мы развиваем проекты преимущественно в этом направлении, но также в сфере построения и оптимизации процессов инфраструктуры кибербезопасности. К сожалению, пока не можем подробнее о них рассказать, но часть проектов уже реализованы.

С другой стороны, заказчики становятся более требовательными. Поэтому еще одно важное направление для BAKOTECH, — это улучшение качества тренингов и вебинаров для партнеров, чтобы они, в свою очередь, могли предоставлять более технологический уровень услуг. Вместе с тем мы будем продолжать готовить форумы и конференции, чтобы знакомить заказчиков с инженерами вендоров и их реальными кейсами.

— В чем суть Industry 4.0 и какие преимущества это даст Азербайджану?

— Четвертая индустриальная революция поможет Азербайджану построить модель современной страны и конкурировать с другими рынками в плане инвестиций. Например, IoT-сенсоры помогают держать под контролем процессы предприятий энергетики, поддерживать безопасность инфраструктуры и, в следствии, поддерживать их работоспособность. Это важно, учитывая количество хакерских атак именно на эти структуры. А еще Industry 4.0 предполагает автоматизацию процессов, разработку цифровых экосистем, например, умного города и многих других технологий.

С нашей стороны могу заверить, что компания присоединилась к новой волне индустриальной революции еще до популяризации понятия Industry 4.0. Например, наш департамент B4 всегда помогал клиентам оценивать эффективность работы той или иной внедренной технологии. Без мониторинга автоматизированных процессов, вы не можете знать насколько корректно и стабильно они работают.

— Можно ли уже говорить об успехах проектов партнеров BAKOTECH в Азербайджане?

— Мы помогаем нашим партнерам быть успешными в реализации их проектов. Мы еще не подводили итоги года, но по динамике видно, что все хорошо. К слову, летом 2022 года мы провели конференцию BAKU Cybersecurity Forum 2022 в Баку, которая собрала ведущих специалистов по кибербезопасности. В будущем мы планируем проведение похожих мероприятия, чтобы делиться полезной информацией и кейсами построения систем киберзащиты. Движемся в будущее с позитивным настроем.