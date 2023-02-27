Meta представила большую языковую ИИ-модель LLaMA для создания чат-ботов

Компания Meta Platforms представила большую языковую модель Large Language Model Meta AI (LLaMA) на базе ИИ, предназначенную для исследовательского сообщества. Разработчики смогут использовать LLaMA для создания чат-ботов и других продуктов на основе ИИ. Сообщается, что LLaMA будет доступна по некоммерческой лицензии исследователям и организациям, связанным с правительством, гражданским обществом и академическими кругами.

«Мы выпускаем новую современную модель большого языка AI под названием LLaMA, которая поможет исследователям продвигать свою работу. LLM показали много перспектив в генерировании текста, разговорах, обобщении письменного материала и более сложных задач, таких как решение математических теорем или предсказание белковых структур. Meta привержена этой открытой модели исследований, и мы сделаем нашу новую модель доступной исследовательскому сообществу ИИ», — отметил Марк Цукерберг, глава Meta в своем аккаунте Facebook.

LLaMA отличается от ChatGPT тем, что не является системой, с которой можно поговорить, а скорее исследовательским инструментом для выявления проблем языковых моделей ИИ, от предвзятости и токсичности до их склонности выдумывать информацию. Новая модель требует меньше вычислительных ресурсов, чем конкуренты, обучается на 20 языках с акцентом на латиницу и кириллицу. При этом система поддерживает 13 млрд. параметров. Утверждается, что в тестах система превосходит GPT-3.

LLaMA будет доступна в нескольких версиях — LLaMA-7B, LLaMA-13B, LLaMA-33B и LLaMA-65B, где цифры означают количество параметров — 7, 13, 33 и 65 млрд. соответственно. Meta утверждает, что вторая по размеру версия модели LLaMA, LLaMA-13B, «в большинстве тестов» работает лучше популярной модели OpenAI GPT-3, в то время как самая большая модель LLaMA-65B, «конкурирует с лучшими моделями», такими как Chinchilla70B от DeepMind и PaLM 540B от Google.

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