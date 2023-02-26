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27 февраля, 2023
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Nokia представила новый логотип и обновленную стратегию

Nokia
  1. В ходе выступления накануне открытия Mobile World Congress (MWC) в Барселоне компания Nokia объявила о новой корпоративной и технологической стратегиях. В рамках первых изменений был представлен обновленный логотип. Таким образом компания хочет уйти от ассоциации с мобильными телефонами и сделать акцент на технологиях для бизнеса и обслуживания сетей.

Занявший в 2020 году должность гендиректора Nokia Пекка Лундмарк разработал стратегию, состоящую из трех этапов: перезагрузки, ускорения и масштабирования. По словам топ-менеджера, первый этап завершен, и корпорация перешла ко второму.

Обновленная бизнес-стратегия, согласно заявлениям компании, сосредоточится на ускорении по шести направлениям:

  • Увеличение доли рынка поставщиков услуг за счет постоянного технологического лидерства.
  • Увеличение доли предприятия в портфеле своих клиентов.
  • Продолжение активного управления своим портфелем, чтобы обеспечить компании лидирующие позиции во всех сегментах, где она решит конкурировать.
  • Использование возможностей, не связанных с рынком мобильных устройств, секторов для монетизации интеллектуальной собственности Nokia и продолжение инвестиций в исследования и разработки для Nokia Technologies.
  • Внедрение новых бизнес-моделей, такие как as-a-Service.
  • Превращение ESG в конкурентное преимущество и становление «предпочтительной опцией» в отрасли.

Для достижения этих целей компания сфокусируется на четырех факторах:

  1. Развитие перспективных талантов;
  2. Инвестиции в долгосрочные исследования, особенно в таких областях, как 6G;
  3. Автоматизация операций;
  4. Обновление бренда.

«Сегодня мы делимся обновленной стратегией компании и технологий с акцентом на освобождении экспоненциального потенциала сетей — создании будущего, в котором сети встречаются с облаком. Чтобы выразить эту амбицию, мы обновляем наш бренд, чтобы он отражал то, кем мы являемся сегодня — лидером инноваций в области B2B. Это Nokia, но не такая, какой мир видел нас раньше», — заявил Лундмарк.

Новый логотип Nokia состоит из пяти различных форм, образующих название компании. Телекоммуникационная корпорация отказалась от фирменного синего шрифта. Теперь цвет логотипа меняется в зависимости от использования.

«Новый логотип компании символизирует энергичную, динамичную и современную Nokia, демонстрируя ее ценности и предназначение», — говорится в сообщении компании.

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