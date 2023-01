В Twitter подтвердили отключение сторонних клиентов

13 января перестали работать все сторонние клиенты социальной сети Twitter на Android и iOS и других платформах. Администрация соцсети наконец-то прояснила ситуацию: «Twitter приводит в исполнение давно существующие правила [доступа к] API. Из-за этого некоторые приложения могут не работать».

Twitter is enforcing its long-standing API rules. That may result in some apps not working.

— Twitter Dev (@TwitterDev) January 17, 2023