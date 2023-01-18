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19 января, 2023
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В Twitter подтвердили отключение сторонних клиентов

Twitter

13 января перестали работать все сторонние клиенты социальной сети Twitter на Android и iOS и других платформах. Администрация соцсети наконец-то прояснила ситуацию: «Twitter приводит в исполнение давно существующие правила [доступа к] API. Из-за этого некоторые приложения могут не работать».

 

Данный комментарий подтверждает, что прекращение работы сторонних приложений было вызвано преднамеренно, в остальном же ситуация практически не прояснилась. Компания не уточнила правила, которые послужили причиной блокировки и не упомянула никаких способов исправления ситуации.

Крупные технологические издания и пользователи неофициальных приложений уже выступили с критикой в адрес руководства Twitter. Само руководство соцсети, включая Илона Маска, никаких официальных заявлений по этому поводу пока не делало.

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