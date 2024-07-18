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18 июля, 2024
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Приложение Microsoft Designer для создания изображений с помощью ИИ доступно на iOS и Android

Microsoft Designer

Компания Microsoft объявила, что приложение Designer на базе искусственного интеллекта теперь доступно бесплатно для Windows, iOS и Android. Веб-версия приложения теперь поддерживает более 80 языков мира.

Microsoft Designer

С помощью Designer можно создавать и редактировать изображения на основе текстовых подсказок. Например, можно создавать наклейки, обои, аватары, поздравительные открытки, приглашения и многое другое.

В приложении есть «шаблоны подсказок», которые призваны помочь пользователям начать творческий процесс. Шаблоны включают стили и описания, их можно настраивать и делиться с другими. Designer можно использовать для редактирования стиля изображения с помощью ИИ. Например, в приложение можно загрузить селфи, а затем выбрать один из наборов стилей и добавить на изображение дополнительные детали. В ближайшее время появится функция «замена фона», которая позволит с помощью текстовых подсказок заменять задний фон на изображениях.

Автономное приложение Designer совместимо с Word и PowerPoint через Copilot. Пользователи подписки Copilot Pro могут создавать с помощью Designer изображения прямо в своей рабочей среде.

Microsoft также сообщил, что приложение Designer получило более глубокую интеграцию в Microsoft Photos в составе Windows 11. Пользователи смогут использовать ИИ для редактирования фотографий (удалять объекты, фон и проводить автоматическую обрезку) прямо в приложении.

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