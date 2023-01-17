Apple Mac mini: процессоры M2 и M2 Pro, поддержка Wi-Fi 6E и цена от $599

Помимо обновленного ноутбука MacBook Pro на базе новых процессоров M2 Pro и M2 Max компания Apple представила обновленный компьютер Mac mini. В зависимости от конфигурации новый Apple Mac mini предлагается с восьмиядерным M2 (10-ядерный GPU) или 10-ядерным M2 Pro (16-ядерный GPU).

Mac mini с процессором M2:

ОС: macOS Ventura;

Оперативная память: 8 Gb;

Постоянная память: 256 Gb;

Порты: два Thunderbolt 4, два USB-A, HDMI, RJ-45 и разъем для наушников;

Поддержка до двух дисплеев;

Связь: Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3;

Габариты и вес: 19,7×19,7×3,58 см, 1,18 кг.

Mac mini с процессором M2 Pro:

ОС: macOS Ventura;

Оперативная память: 16 Gb;

Постоянная память: 512 Gb;

Порты: четыре Thunderbolt 4, два USB-A, HDMI, RJ-45 и разъем для наушников;

Поддержка до трех дисплеев. Три одновременно можно использовать в конфигурации с двумя — 6K/60 Hz и одним- 4K/60 Hz. Можно подключить один 8K-дисплей — такая возможность на Mac mini впервые;

Связь: Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3;

Габариты и вес: 19,7×19,7×3,58 см, 1,28 кг.

Версию с M2 можно расширить до 24 Gb оперативной памяти и до 2 Tb накопителя, версию с M2 Pro — до 32 Gb ОЗУ и до 8 Tb ПЗУ. Для сравнения — возможности апгрейда Mac mini (2020) ограничивались конфигурацией 16 Gb/2 Tb. Версия Mac mini с M2 Pro отличается не только двумя дополнительными портами Thunderbolt 4, но и удвоенной пропускной способностью памяти — 200 ГБ/с.

В сравнении с Mac mini на M1, новый Mac mini на M2 Pro обеспечивает:

до 2,5 раз более высокую графическую производительность в Affinity Photo;

до 4,2 раза более быстрое перекодирование ProRes в Final Cut Pro;

до 2,8 раза лучшую производительность в Resident Evil Village.

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Цена Apple Mac mini стартует от $599 за версию с M2, 8/256 Gb памяти, от $1299 за вариант с M2 Pro, 16/512 Gb. Продажи начнутся с 24 января.

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