ASUS Vivobook S 16 Flip OLED: процессоры Intel 13-го поколения и поддержка WiFi 6E

Компания ASUS представила ноутбук-трансформер Vivobook S 16 Flip OLED (TP3604). Как понятно по названию, устройство получило OLED-дисплей. Сенсорный экран имеет диагональ 16 дюймов, разрешение 3.2K и частоту обновления 120 Hz. Панель прикрыта стеклом Corning Gorilla Glass NBT. Экран имеет сертификацию VESA DisplayHDR True Black 500 и 100% охват цветового пространства DCI-P3.

В качестве более доступной опции предлагается сенсорная IPS-панель с поддержкой разрешения 1920 × 1200 пикселей. В обоих вариантах есть возможность ввода сенсорным пером ASUS Pen 2.0 с распознаванием 4096 степеней нажатия. Крышка дисплея откидывается на 360 градусов, за счет чего устройство можно использовать не только как ноутбук, но и в качестве планшета. Корпус ноутбука имеет защиту по военному стандарту MIL-STD-810H.

В основе ASUS Vivobook S 16 Flip OLED используются новейшие процессоры Intel Core 13-го поколения. В максимальной конфигурации ноутбук оснащается 14-ядерным Core i9-13900H с частотой до 5,40 GHz и TDP 45 Вт. Дискретной видеокарты нет. За обработку графики отвечает встроенное в центральный процессор графическое ядро (Intel UHD или Intel Iris Xe в зависимости от модели CPU). Объем оперативной памяти DDR4-3200 достигает 16 Gb, емкость твердотельного накопителя PCIe 3.0 — до 1 Tb.

В оснащение также входят поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, аккумулятор на 70 Втч (IPS-версия — 50 Вт·ч), стереодинамики Harman Kardon с Dolby Atmos и клавиатура с подсветкой и ходом клавиш 1.4 мм. Набор портов включает USB 3.2 Gen 2 Type-C (Power Delivery, DisplayPort), USB 3.2 Gen 2 Type-A, USB 2.0 Type-A, HDMI 2.1 и разъем для наушников 3.5 мм. Габариты составляют 356,05 × 253,1 × 19,6 мм, вес — 1,9 кг. Поставляется ноутбук с операционной системой Windows 11 Home или Windows 11 Pro.

ASUS Vivobook S 16 Flip OLED будет доступен в черном и серебряном цветах корпуса. Цены и дату старта продаж ноутбука производитель пока не раскрыл.

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