Все альтернативные приложения Twitter перестали работать

Перестали работать абсолютно все сторонние клиенты социальной сети Twitter на Android и iOS и прочих платформах.

Пользователи Twitterrific, Fenix, Talon, Tweetbot и других не могут авторизоваться в социальной сети, обновить ленту, посмотреть список понравившихся твитов и так далее. При этом приложения никаких конкретных ошибок не выдают. Разработчики многих клиентов уже подтвердили наличие проблем, и отметили, что пока неизвестно, что вызвало сбой.

«Tweetbot и другие клиенты испытывают проблемы со входом в Twitter. Мы связались с технической поддержкой соцсети для получения более подробной информации, но не получили ответа. Надеемся, что это временный сбой, и сообщим вам больше, как только узнаем», — написала в Twitter компания Tapbots, разработчик клиента Tweetbot. «Нам известно, что у Twitterrific возникают проблемы со связью с серверами Twitter. Мы пока не знаем, в чем причина, но пытаемся выяснить. Пожалуйста, следите за обновлениями и приносим свои извинения», — сообщается в аккаунте приложения в Twitter.

Представители соцсети ситуацию никак не комментируют. Скорее всего, проблема связана с API Twitter, из-за чего сторонние клиенты не могут получить доступ к данным площадки. Произошел ли какой-то сбой или это преднамеренное действие — пока не ясно. Сейчас единственный способ получить доступ к Twitter — только через официальный клиент или веб-сайт.

Отметим, что после того, как Илон Маск (Elon Musk) возглавил Twitter, компания закрыла множество программ для разработчиков, включая Twitter Toolbox.

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