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9 июля, 2024
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В WhatsApp появится возможность ИИ-редактирования фото с помощью текстовых запросов

WhatsApp

В бета-версии приложения WhatsApp для Android (2.24.14.20) появилась новая функция, которая позволит пользователям редактировать фотографии и получать информацию о них с помощью искусственного интеллекта Meta AI. Об этом пишет тематический портал WabetaInfo.

Например, можно будет попросить ИИ определить объекты на фотографии или объяснить ее смысл. Кроме того, ИИ сможет быстро редактировать изображения по текстовым запросам, введенным в чат.

Новая функция «добавит удобства в пользовательский опыт» и поможет людям сэкономить время. Для пользователей, которые беспокоятся о конфиденциальности, будет предусмотрена возможность удаления загруженных фотографий в любое время.

Когда новая функция редактирования фото с помощью ИИ появится для всех пользователей WhatsApp на Android пока не сообщается.

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