Представлены игровые ноутбуки Alienware с новейшими чипами Intel и NVIDIA

На выставке CES 2023 компания Dell и ее игровой бренд Alienware представили шесть новых игровых ноутбуков: четыре модели серии Alienware, а также Dell G16 и Dell G15. Все модели используют новейшие процессоры Intel Raptor Lake-HX и оснащаются видеокартами GeForce RTX 40-й серии.

Про модель Alienware m18 мы рассказали в отдельной заметке. Ноутбуки Alienware m16 смогут предложить новейшие процессоры Intel Core 13-го поколения вплоть до 24-ядерной модели Core i9-13980HX с частотой до 5,6 GHz, а также мобильные графические ускорители GeForce RTX 40-й серии вплоть до флагманской GeForce RTX 4090 с 16 Gb памяти. Производитель также анонсировал версии ноутбуков на базе новейших мобильных процессоров AMD Ryzen и видеокарт Radeon нового поколения. Ноутбук получит до 64 Gb ОЗУ DDR5-4800 и от 256 Gb до 9 Tb постоянной памяти.

Alienware m16 может предложить несколько вариантов дисплеев: с экраном QHD+ (2560 x 1600 пикселей) с частотой обновления 165 Hz или FHD+ (1920 x 1200 пикселей) с частотой 480 Hz. Во всех версиях заявляется поддержка технологий NVIDIA G-Sync и AMD FreeSync. Ноутбук доступен со стандартной клавиатурой AlienFX или с механической на переключателях Cherry MX RGB с ходом кнопок в 1,8 мм. Есть шесть встроенных динамиков с поддержкой Dolby Atmos.

Модели Alienware x16 и Alienware x14 предназначены для тех, кто использует ноутбук не только для игр, но также и для повседневной работы. Alienware x16 может предложить процессоры Intel Raptor Lake-HX и видеокарты GeForce RTX 40-й серии вплоть до флагманской GeForce RTX 4090. Ноутбук выполнен в металлическом корпусе и оборудован экраном с соотношением сторон 16:10. Есть качественная звуковая система с двумя сабвуферами и шестью динамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos и фирменная RGB-подсветка AlienFX, которой оснащен даже тачпад ноутбука. Клавиатура устройства на базе механических переключателей Cherry MX также имеет RGB-подсветку, индивидуальную для каждой клавиши.

Alienware x14 нового поколения, по словам производителя, является самым тонким в мире игровым 14-дюймовым ноутбуком. Модель оснащена дисплеем с увеличенным на 97% по сравнению с предшественником количеством пикселей, портом USB Type-C для зарядки и обновленной конструкцией кулера с двумя вентиляторами для более эффективного охлаждения.

Все модели семейства поддерживают приложение Alienware Command Center, которое позволяет получить доступ к игровым профилям, темам, освещению, макросам, настройкам звука и разгону.

Ноутбуки Dell G16 и Dell G15 относятся к более доступному сегменту игровых решений. Они выполнены в новом дизайне с оранжевыми и синими оттенками. В основе моделей предлагаются новейшие процессоры Intel и AMD, а также графические ускорители NVIDIA GeForce RTX и AMD Radeon. Обе модели получили выделенные клавиши для макросов. Производитель отмечает, что в системах охлаждения ноутбуков Dell G-серии впервые используется технология испарительной камеры.

Ноутбуки Alienware поступят в продажу этой зимой, а Dell G15 и Dell G16 поступят в продажу весной. Цены: Alienware m18 – от $2899, Alienware m16 — от $1899, Alienware x16 — от $2149, Alienware x14 — от $1799, Dell G16 — от $1499, Dell G15 — от $849.

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