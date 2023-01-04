Представлен игровой ноутбук Alienware m18 c Intel Raptor Lake-HX и RTX 40

Компания Alienware на выставке CES 2023 представила игровой ноутбук под названием Alienware m18. Последний раз 18-дюймовый ноутбук выходил в 2014 году, тогда он оснащался мобильным процессором Intel Haswell и флагманской видеокартой NVIDIA GeForce GTX 880M. Теперь название немного изменилось, к нему добавилась буква m. Ноутбук заменит на рынке Alienware m17, самую крупную игровую модель бренда на сегодня.

Ноутбук будет доступен в двух вариантах: с экраном QHD+ (2560 x 1600 пикселей) с частотой обновления 165 Hz или FHD+ (1920 x 1200 пикселей) с частотой 480 Hz. Яркость в обеих версиях составляет 300 кд/м², контрастность — 1000:1, время отклика – 3 мс. Заявлен 100% охват цветового пространства DCI-P3. Обе панели поддерживают технологии G-Sync и FreeSync.

Alienware m18 базируется на процессоре Intel Core 13-го поколения и мобильной видеокарте GeForce RTX 40. Кроме того, предлагаются варианты на Intel Core i7-13650HX, Core i7-13700HX и Core i9-13900HX, а самая мощная версия оснащена Core i9-13980HX (24 ядра, до 5,6 GHz). Помимо этого, ожидаются версии на базе AMD Ryzen и с графикой Radeon. Ноутбуки получат до 64 Gb ОЗУ DDR5-4800 и от 256 Gb до 9 Tb постоянной памяти.

Питание обеспечивает внешний блок на 330 Вт, встроенный аккумулятор имеет емкость 97 Вт·ч. В оснащение также входят сетевые контроллеры Killer на 2,5 Гбит/с, модули Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2, порты Thunderbolt 4, HDMI 2.1, mini-DisplayPort и слот для карт SD. Есть динамики с поддержкой технологии Dolby Atmos, web-камера FHD и ИК-сенсором для системы Windows Hello, а также подсветка RGB. Alienware m18 доступен со стандартной клавиатурой AlienFX или с механической на переключателях Cherry MX RGB с ходом кнопок в 1,8 мм.

Ноутбук поступит в продажу в первом квартале 2023 года по цене от $2899. Версии на AMD выйдут во втором квартале.

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