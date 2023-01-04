Samsung показал три концепта необычных дисплеев

На выставке CES 2023 компания Samsung представила OLED-дисплей Flex Hybrid OLED, который можно складывать, скручивать, а также раздвигать. Дисплей предназначен для использования в смартфонах, планшетах и ноутбуках разного форм-фактора.

Дисплей Flex Hybrid OLED в разложенном виде имеет размеры 10,5 дюйма по диагонали с соотношением сторон 4:3, а в сложенном состоянии — 4,2 дюйма по диагонали. Если раздвинуть правую сторону дисплея, то диагональ увеличивается до 12,4 дюйма, при этом соотношение сторон составит 16:10. Это позволит носить такое устройство с собой в кармане.

Помимо этого, на выставке Samsung показал еще два OLED-дисплея: Flex Slidable Solo, способный раздвигаться с одной стороны от 14 дюймов по диагонали до 17,3 дюйма и Flex Slidable Duet, который раздвигается с двух сторон, также с 14 до 17,3 дюйма по диагонали.

Станет ли какой-либо из этих концептов основой для серийного продукта, пока не сообщается.

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