ASUS обновил игровые ноутбуки-трансформеры ROG Flow X13 и X16, а также планшет ROG Flow Z13

В рамках выставки CES компания ASUS представила обновленные игровые ноутбуки-трансформеры серии ROG Flow. Ноутбуки ROG Flow X13 и X16 с откидывающейся на 360° крышкой, а также планшет с отстегивающейся клавиатурой ROG Flow Z13 получили новые процессоры, видеокарты и более емкие аккумуляторы.

Все новинки будут доступны в модификациях с разными экранами. При этом только X16 выйдет в версии с дисплеем mini-LED с частотой обновления 240 Hz и пиковой яркостью 1200 кд/м². 16-дюймовый ноутбук X16 и 13,4-дюймовый планшет Z13 поддерживают работу с внешними графическими ускорителями NVIDIA. За счет этого можно добиться существенного прироста производительности в играх.

Модель ROG Flow X13 получила аккумулятор на 75 Вт·ч, тогда как в предшественнике использовалась батарея на 62 Вт·ч. ROG Flow Z13 — батарею на 130 Вт·ч вместо аккумулятора на 56 Вт·ч. В Flow X16 осталась та же батарея на 90 Вт·ч, которая использовалась в модели 2021 года.

ASUS не раскрыла подробностей относительно аппаратных конфигураций. По данным источника, Flow X13 в одной из версий получит процессор AMD Ryzen 9, графический ускоритель NVIDIA, 32 Gb оперативной памяти DDR5 и твердотельный накопитель емкостью 2 Tb. Модель Flow X16 предложит аналогичные характеристики, но будет выпускаться только с процессорами Intel Core 13-го поколения. В максимальной комплектации планшет Flow Z13 получит 16 Gb ОЗУ и 1 Tb ПЗУ. Цены новинок ASUS ROG Flow пока неизвестны.

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